Son dakika güncel: Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Son dakika güncel: Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Bir son dakika haberine göre Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uyarak ellerinde Türk bayraklarıyla direniş meydanını doldurdu.

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerine uyarak ellerinde Türk bayraklarıyla direniş meydanını doldurdu.

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Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümünde program düzenlendi. Ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz Direniş Meydanı'na gelen vatandaşlar, Covid-19 nedeniyle hem maskesini taktı hem de sosyal mesafeye uyarak nöbet tuttu.

Burada düzenlenen programa Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Jandarma Komutanı Abdurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Kadir Ekinci,15 Temmuz gecesi milletin ölümü korkuturcasına dimdik göğsünü siper ettiğinin altını çizdi.

Vali Ekinci, "O gün milletimizin geleceğini, ülkemizin istikbalini, yok etmeye kasetmiş, milletin silahlarını gasp etmiş ve o milletin silahlarını, tankını, tüfeğini, uçağını yine millete acımasızca doğrultmuş, milletin aziz şehit etmiş hain terör örgütünün kalkışmasıyla ne yazık ki bu millet acı bir tecrübeyi bir kez daha yaşamıştı. Şükürler olsun ki, bu aziz millet bugüne kadar onurlu duruşuyla, dik duruşuyla, uluslararası alanda her zaman örnek olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da bu hain darbe girişimine kalkışan, FETÖ mensuplarına haddelerini bildirmiş, namluların karşısına adete ölümü korkuturcasına dimdik göğüslerini siper etmiş, canlarını feda etmiş ve bu milletin geleceğini garanti altına almıştır" dedi.

"Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi yeni bir tarih yazmışlardır"

Milletin, canı pahasına bu hain girişimi başarısızlığa uğrattığını anımsatan Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, "Milletimiz, 15 Temmuz gecesi sokakları ve meydanları doldurarak, canı pahasına da olsa ölümü göze alarak, bu hain girişimi başarısızlığa uğratmıştır. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi yeni bir tarih yazmışlardır. Cesaretleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla yeni bir tarih yazmışlardır. Ülkeyi, parçalayacaklarını, devleti ele geçireceklerini düşünerek harekete geçenler maalesef ertesi gün büyük bir bozguna uğrayıp bu girişimleri bertaraf edilmiştir. Bu hain darbe teşebbüsü sadece devlete değil, aynı zamanda milletin iradesine yapılmıştır. Bayrağımıza, ezanımıza, devletimizin kurumlarına hak ve özgürlüklerimizde kasteden bu alçakça girişim, milletimizin kahramanca savunmasıyla püskürtülmüştür" diye konuştu.

Gazilerden göreve hazırız mesajı

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında yaralanan gazi Mehmet Akif Özdemir ise, "Milletimiz tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi yine hep beraber, birlik ve beraberlik içinde FETÖ'yü el birliğiyle sabah aydınlanmadan bozguna uğratmış ve büyük bir zafer kazanmıştır. Biz de o zaferin yıl dönümü nedeniyle burada bulunuyoruz. Bugün şehitlerimizi yad etmek için burada toplandık. Bizler, yılmayacağımızı, 15 Temmuz'u unutmayacağımızı dünyaya haykırmak için her sene bugün toplanmaya devam edeceğiz. Milletimiz 15 Temmuz gecesi cesaretiyle, kararlı ve dik duruşuyla tarih yazdı. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerdeki mümtaz yerlerini koruyacaklardır" ifadelerini kullandı.

Hakkari'de görev yaptığı sırada mayına basıp gazi olan İdris Tuğmuş'da, "Ben Hakkari Şemdinli kırsalında görev yaparken mayına basıp gazi oldum. Gerekirse ülkem için tekrardan gazi olurum. Gerekirse de şehit olurum. Fetöcü köpekler bilsin ki asla bu ülkemizi onlara teslim etmeye niyetimiz yok. Bingöl'den bunu haykırıyoruz"şeklinde konuştu. - BİNGÖL

Koronavirüs, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 01:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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