Son dakika güncel: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika güncel: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 160'tan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını belirterek, dünyanın "nesilsel bir felaket" ile karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Son dakika güncel: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı Açıklaması, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 160'tan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını belirterek, dünyanın "nesilsel bir felaket" ile karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Guterres, Twitter'dan yayımladığı video mesajında, Kovid-19 salgınının eğitim tarihindeki en büyük kesintiye neden olduğunu vurgulayarak, bu dönemde 160'dan fazla ülkedeki 1 milyarın üzerinde öğrencinin okullarından uzak kaldığını söyledi.

Dünya genelinde en az 40 milyon öğrencinin de okul öncesi eğitimden mahrum kaldığına işaret eden Antonio Guterres, "Dünya, sayısız insan potansiyelini boşa harcayabilecek, onlarca yılllık süreci baltalayabilecek ve eşitsizliği artabilecek bir nesilsel felaketle karşı karşıya." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını öncesinde de 250 milyon çocuğun okula gidemediğini ve dünyanın halihazırda bir "eğitim krizi" yaşadığını belirten Guterres, "Dünya çocukları ve gençleri için belirleyici bir noktadayız. Şu anda hükümetlerin ve ortaklarımızın aldığı kararların, yüz milyonlarca genç insanın hayatı üzerinde uzun süreli etkisi olacak." görüşünü paylaştı.

BM Genel Sekreteri Guterres, virüsün yerel çapta yayılmasını durduran bölgelerde okulların açılması ve öğrencilerin en güvenli şekilde okullarına dönmesi gerektiğini de kaydetti.

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 10:03

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Beyrut'u kana bulayan patlamanın neden bu kadar şiddetli olduğu netleşti Koronavirüsün karanlık bir yönü ortaya çıktı! Hastaların yarısından fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor Annelerinin araçta bıraktığı 2 çocuğu kaçırmaya kalkışan şüpheli, yakalandı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 70 kişi hayatını kaybetti, 3700 yaralı var Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı Sağlık Bakanlığı koronavirüs tedavi rehberini güncelledi: Ayakta tedavi uygulanan hastalara ilaç verilebilecek Güvenlik görevlileri tarafından darbedilen Ukraynalı model Daria Kyryliuk ilk kez konuştu HDP'li Işık hakkında fezleke hazırlandı, 8 yıla kadar hapsi isteniyor El frenini çekmeyi unutan kamyon şoförü, tekerleğin altında kalarak can verdi Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu         
16:44
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi         
16:33
Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu Ebru Polat, çocuklarının gözü önünde eşini bayıltana kadar döven adama öfke kustu         
15:05
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü         
15:03
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi Halk korkudan su içemiyor! Kocaeli'de dereye atılan kurban atıkları 150 kişiyi zehirledi         
14:15
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak Transferinin kısa sürede açıklanması beklenen Arda Turan G.Saray'dan maç başı 200 bin TL kazanacak         
13:35
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı Trabzonspor, Mohamed Elneny'yi kiralamak için Arsenal'e teklif yaptı         
11:33
Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi Boynundaki havalı tüfek saçmasını 30 yıl sonra çekilen röntgenle öğrendi         
11:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'un yaptığı teklifi reddetti         
10:34
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi? Mehmet Ceyhan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: Okulların açılması için acele mi edildi?         
10:07
Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü Kayıp Gülistan Doku'nun görüntüleri incelenerek hazırlanan bilirkişi raporu, intihar iddiasını çürüttü         
09:57
Şehit Esma Çevik'in babasının Şehit Esma Çevik'in babasının "Katil yakalansın" duası kabul oldu         
09:48
Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, Ambulansa alınmayan genç adam acil servisi birbirine kattı, "Dikkat çekmek için yaptım" dedi         
09:43
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak         
09:07
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı Tanzanyalı madenci, 2 ay içinde bulduğu 3 Tanzanit taşı sayesinde 5,4 milyon dolar kazandı         
08:23
MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi MasterChef Türkiye'nin ilk ana kadro yarışmacısı seçildi         
08:22
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı Kırmızı reçeteli ilaç için sahte doktor kartı düzenledi, hastanede suçüstü yakalandı         
06:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2020 04:23:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kovid-19 nedeniyle okulların kapatılmasına ilişkin uyarı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei