Son dakika güncel: BURSA Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdi - Son Dakika

Son dakika güncel: BURSA Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdi

Bir son dakika haberine göre Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdiBURSA'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu.

Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdi

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BURSA'da, dün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde dışarıya maskesiz çıkan kadın, polis tarafından durduruldu. Polis, ismi öğrenilemeyen kadına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maskesiz dışarıya çıktığı için de 900 lira para cezası uyguladı. Cezayı öğrenince polisle tartışan kadının polise tepkisi, çevredeki biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Dün saat 12.00 sıralarında, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ve maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'da, merkez Osmangazi ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir kadın, maske takmadan dışarıya çıktı. Maskesiz kadın, denetim yapan polis ekiplerince durduruldu. Polisler kadına, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 lira, maske takmaması nedeniyle de 900 liralık idari para cezası uygulamak istedi.

Ancak cezayı duyan kadın, ceza kesilmesini önlemek için polislerle tartışmaya başladı. Polislere, 'uzak durun benden' diyerek, tepki gösteren kadın, kaçmaya çalıştı. O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Güçlükle sakinleştirilen kadına, ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 17:32 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: BURSA Hem kısıtlamayı hem de maske kuralını ihlal etti, ceza yazan polise tepki gösterdi - Son Dakika

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