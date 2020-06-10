Son dakika güncel: CHP heyetinden Karapınar'da doludan zarar gören çiftçilere ziyaret - Son Dakika

CHP heyeti, Konya'nın Karapınar ilçesinde, dolu yağışından zarar gören çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ve Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Karapınar Ziraat Odası Başkanı Durmuş Üner'e ziyarette bulunarak bilgi aldı.

Daha sonra Karapınarlı çiftçilerle buluşan CHP heyeti, çiftçilerin zararları hakkında bilgi alarak, ekim alanlarını gezdi.

Ziyaretten memnun kaldıklarını belirten Üner, "Geçen hafta şiddetli yağan doludan dolayı çiftçilerimiz zarar gördü. Bundan dolayı üzgünüz. Çiftçilik yapıyorsak bu risklerle her zaman karşı karşıyayız." dedi.

CHP Konya Milletvekili Şener ise çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizle birlikte dünyada yaşanılan koronavirüs salgınında iktidar çiftçilerimize yeterince sahip çıkmadığı gibi, doğru dürüst de bir şey vermedi. Tarımda üretip, rekabet edebilirsek dünyanın dört bir tarafına ürünlerimizi satabilirsek ülkemize bir refah gelir. Öyle ise iktidar çiftçimize sahip çıkarak, desteklemelidir. Önündeki tüm engelleri kaldırarak, maliyet fiyatlarını düşürmelidir. Son 5 yıldır ekonomimiz yerde sürünüyor. Dünyadaki bütün ülkeler bu salgında esnafını, üreticisini, çiftçisini yeterince desteklerken, sahip çıkmaktadır. Tarımsal ürünlerde ithalata son verilerek, çiftçimiz, üreticimiz gerçek anlamda desteklenerek, sahip çıkılmalıdır. Tarım bizim vazgeçilmezimiz olmalıdır."

CHP Kırklareli Milletvekili Kayan da çiftçilerin ve üreticilerin kooperatifleşmeye yöneltilmesi ve destek verilmesi gerektiğini belirterek, çiftçilerin güç birliğine gitmesinin önemine dikkati çekti.

Heyet daha sonra Börcük mevkisinde, doludan zarar gören tarlalarda incelemelerde bulunarak, çiftçilerle görüştü.