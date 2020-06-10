Son dakika güncel: Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı-2 - Son Dakika

Son dakika güncel: Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı-2
Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı-2 (MUHTARIN KARDEŞİ HALİS DURAK RÖP)
Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı-2 (MUHTARIN KARDEŞİ HALİS DURAK RÖP)
Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 06:03 Kaynak: DHA
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