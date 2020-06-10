Son dakika güncel: Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı-2 - Son Dakika

Çorum 'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı-2 (MUHTARIN KARDEŞİ HALİS DURAK RÖP)

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Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı