Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüştü

Son dakika güncel haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı selde hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağışın yol açtığı selde hayatını kaybeden engelli Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bölgede incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefonla bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Daha sonra Erdoğan, selde hayatını kaybeden ve öğle vakti kılınan namazın ardından cenazesi toprağa verilen Kader Akbaba'nın babası Recep Akbaba ile görüştü.

Başsağlığı ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, şunları söyledi:

"Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman, nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum. Arkadaşlarımla devamlı irtibat halindeyim. Allah onlardan da razı olsun. Gerek bakan arkadaşlarım gerek belediye başkanım, il başkanım ve milletvekillerimiz oradalar."

Recep Akbaba da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, Pakdemirli ile Soylu'nun yanında olduğunu ve kendileriyle ilgilendiğini ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 02:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babasıyla telefonda görüştü - Son Dakika

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