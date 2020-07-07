Son dakika güncel: Dereye uçan TIR'ın şoförü yaralandı
Son dakika gelişmesine göre BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan TIR'ın şoförü, yaralandı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp dereye uçan TIR'ın şoförü, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bursa- Ankara karayolunda meydana geldi. İnegöl ilçesinden Ankara yönüne giden Nevzat Gürler (43) yönetimindeki TIR, direksiyon kontrolünün kaybolması sonucu dereye uçtu. Ağaçlara çarparak duran TIR'ın şoförü Nevzat G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat G., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 15:56 Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika güncel: Dereye uçan TIR'ın şoförü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:05 Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:13 Koronavirüs önlemlerini hiçe sayıp boğazda parti veren kadınlı erkekli gruba 154 bin lira ceza 10:08 ABD savaş gemisi "USS Porter" İstanbul Boğazı'ndan geçti 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:55 Gelibolu Yarımadası'nda dün çıkan orman yangınına arıcıların sebep olduğu düşünülüyor 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti 07:24 Ünlü anketçinin çalışmasına göre, Türkiye'deki en büyük sorun ekonomi; çözüm AK Parti