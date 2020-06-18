Son dakika güncel: DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Son dakika güncel: DHA YURT BÜLTENİ - 18

Son dakika haberi: Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (5)KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: DENİZDE BOĞULUR GİBİ HİSSETTİM Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Son dakika güncel: DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Bursa'da sağanak sele yol açtı; suya kapılan kadın kurtarıldı (5)

KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: DENİZDE BOĞULUR GİBİ HİSSETTİM

Bursa'da sel sularına kapılan ve bir esnaf tarafından kurtarılan 4 çocuk annesi Emine Kahvecioğlu, Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kahvecioğlu'nun 2 kaburgasının kırıldığı belirlendi. Hastanedeki yatağında konuşan Kahvecioğlu, "Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Birden bire sürüklendim. Kendimi denizde boğulur gibi hissettim. Çok kötüyüm. Çok ağrım var. Beni kurtaran vatandaştan bin kere Allah razı olsun. Beni bir dükkan sahibi kurtardı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sele kapılan kadının hastanede konuşması

Haber: Muammer İRTEM/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Yumurta büyüklüğünde yağdığı söylenen dolu, tarım arazilerine zarar verdi

SAMSUN'un Ladik ilçesi Yuvacık Mahallesi'nde dün akşam 20 dakika süreyle yumurta ve ceviz büyüklüğünde yağdığı öne sürülen dolu, ekili tarım arazilerine zarar verdi. Vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarlalarda zarar tespit çalışması yaptı.

Ladik ilçesinde 27 hanede 83 kişinin yaşadığı Yuvacık Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında yumurta büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışı nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük ekili tarım arazisi zarar gördü. Buğday, arpa, mısır. fasulye, patates, nohut ekili tarlalarda büyük mahsul kaybı yaşandı. Çiftçiler zararlarının karşılanması için yetkililerden yardım istedi. Öte yandan bugün İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden gelen ekipler tarlalarda zarar tespit çalışması yaptı.

'20 DAKİKA YAĞAN DOLU TARIM ÜRÜNLERİNE ZARAR VERDİ'

Abidin Özdemir (59) yaklaşık 20 dakika dolu yağışı olduğunu belirterek "Tarladaki mahsulümüz mahvoldu, Allah tarafından bize böyle bir şey geldi yapacak bir şeyimiz yok. Devletimiz bize yardım etmesini bekliyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden geldiler. Tarlalarımızda zarar tespiti yaptılarö dedi.

'EKİLİ HİÇBİR ÜRÜNÜMÜZ KALMADI'

Dursun Karataş (63) dolu yağışı nedeniyle tarlaların dümdüz hale geldiğini belirterek, "Devletimizin bu tür konularla ilgili bazı yardımlarda bulunduğunu duyduk. Devletimizden biz de yardım bekliyoruz. Arpa, buğday, mısır, fasulye ekili tarlalarımızda çok büyük zarar var. Mahsulün tamamı tarlalarda ziyan oldu. Ekili hiçbir ürünümüz kalmadıö diye konuştu.

'YUMURTA VE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE YAĞDI'

Dolu yağışının aniden çok şiddetli olduğunu söyleyen Gülhanım Gündoğdu (73) "Afet bir anda batırdı. Tavuk yumurtası, ceviz gibi dolu düştü. Takır takır takır sesler geldi çok korktuk. Selden geçemedik felaket oldu. Ekinlerimiz hep kırıldı tarlalarda hiçbir şey kalmadıö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tarım arazilerinden detay

-Zarar gören ekili ürünlerden detay

-Mahalleden detay

-Röportajlar

-Muhabir anonsu

-Dolu yağışı sırasında vatandaşların çektiği videolar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/LADİK(Samsun),

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Sivas'ta dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS'ta öğleden sonra görülen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık yarım saat süren dolu nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.

Sivas'ta merkeze bağlı Karaçayır köyü yakınlarında öğleden sonra dolu etkili oldu. Aniden bastıran doluya sürücüler hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü. Tarım arazileri sular altında kalırken, ekili alanlar zarar gördü. Kent merkezine bağlı Hıdırnalı köyünde ise dolu yağışı nedeniyle köy yolu ve buğday tarlaları beyaz örtüyle kaplandı. Dolu yağışını bölgede seyir halindeki sürücüler cep telefonları ile görüntüledi.

Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 07:24 Kaynak: DHA

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