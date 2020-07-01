Son dakika güncel: Didim'de Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

Son dakika güncel: Didim'de Kabotaj Bayramı törenle kutlandı

Son dakika haberi... 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı Aydın'ın Didim ilçesinde karada ve denizdeki etkinliklerle kutlandı.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı Aydın'ın Didim ilçesinde karada ve denizdeki etkinliklerle kutlandı.

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yılı Didim'de etkinliklerle kutlandı. İlk tören Didim Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Belediye başkan yardımcısı Zeynel Şener, Didim Cumhuriyet başsavcısı M. Emin Çıplak, Kuşadası liman başkanı yardımcısı Gökhan Topaloğlu, daire amirleri ile sivil toplum kurulu temsilcileri katıldı.


Törende Kuşadası Liman başkanı yardımcısı Gökhan Topaloğlu, Atatürk anıtına çelenk koydu, ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup, akabinde İstiklal Marşı okundu.


Kutlamalar kapsamında daha sonra D-Marin Didim Marina'dan Sahil Güvenlik komutanlığına bağlı botlarla denize açılındı. İlçe protokolünün de katıldığı etkinlikte Altınkum sahili açıklarına deniz şehitleri için çelenk bırakıldı ve sirenler çalındı. - AYDIN

Kabotaj Ve Deniz Bayramı, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 14:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Didim'de Kabotaj Bayramı törenle kutlandı - Son Dakika

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