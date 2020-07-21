Son dakika güncel: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi'nde - Son Dakika

Havalimanında karşılama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Ekvator Ginesi Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue'nin görüşmesi

Heyetlerarası görüşme

İmza töreni MALABO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak amacıyla Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'ya geldi. Bakan Çavuşoğlu'nu havaalanında Ekvator Ginesi Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue karşıladı.

Basın toplantısı öncesi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Resmi ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması imzalandı.