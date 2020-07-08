Son dakika güncel: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Valisi Sonel'i ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika güncel: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Valisi Sonel'i ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.

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Erbaş, bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Vali Sonel'i ziyaret ederek yeni görevi için hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Vali Sonel'i, Tunceli Valiliği döneminde ziyaret ettiğini anlatan Erbaş, Tunceli'yi ilk defa bir Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaret ettiğini, onun da kendisine nasip olduğunu belirtti.

Valiler Kararnamesinde Vali Sonel'in ismini, Ordu'nun karşısında görünce duyduğu mutluluğu ifade edemeyeceğini vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Sizi çok sevmiştim. Yaptığınız hizmetler tarihe geçti, iz bıraktınız; hem maddi olarak hem manevi olarak. Müftülüğümüzü sürekli teşvik etmeniz ve oradaki gençlerimizi manevi olarak nasıl daha iyi yetiştirebiliriz bunun gayreti içerisinde oldunuz. Orada bıraktığınız hizmetleri öyle inanıyorum ki, burada katlayarak devam ettireceksiniz. Çünkü her ilin kendisine göre özellikleri, ihtiyaçları var. Orada ihtiyaçları siz tespit ettiniz ve fazlasını yaptınız. Burada da bir ihtiyaç analizi mutlaka yapmışsınızdır. O ihtiyaç analizine göre Ordu'ya bulunduğunuz süre içerisinde çok büyük hizmetler yapacağınıza olan inancım tamdır."

Erbaş, insanın kendi doğup büyüdüğü yerin başka olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mutlaka orayı daha yakından takip ediyor, biz de sizinle beraber ilimizi yakından takip edecek, elimizden gelen desteği her zaman vereceğiz. Umutluyuz, Ordu sizinle daha güzel olacak. Hanımefendiye de bu vesileyle size olan desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun inşallah. Allah muvaffak eylesin, utandırmasın. Bizim bir duamız var. Göreve yeni başlayanlar için diyoruz ki 'Rabbi yessir vela tuassir Rabbi temmim bil-hayr'. 'Rabb'im kolaylaştır, zorlaştırma ve hayırla tamamlamayı nasip eyle."

Vali Sonel ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek " Munzur'un buluştuğu Tunceli'den, yeşilin ve mavinin buluştuğu Ordu'ya atandık. Tunceli Valiliği görevimiz sırasında Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ağırlamıştık. Kendisinin Ordulu olmasından dolayı da çok mutlu olduk." dedi.

"Bu güzel il"de valilik yaptığını ifade eden Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Bakanlarımızla ve Ordu'nun değerlerinden birisi olan Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ali Erbaş ile birlikte güzel insanlarımıza hizmet edeceğiz. Kendilerine ve değerli eşleri hanımefendiye ziyaret dolayısıyla bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın eşi Seher Erbaş ve Vali Sonel'in eşi Handan Sonel de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 20:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu Valisi Sonel'i ziyaret etti - Son Dakika
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