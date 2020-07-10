Son dakika güncel: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı - Son Dakika
Son dakika güncel: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ayasofya paylaşımı
Son dakika haberlerine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Elhamdülillah" şeklinde paylaşım yaptı. Erbaş, ayrıca Ayasofya'nın fotoğrafını paylaştı.
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11.07.2020 00:06:26. #1.13#
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