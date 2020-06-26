Son dakika güncel: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor - Son Dakika

Son dakika güncel: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Bir son dakika haberine göre Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 298. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çifçi, bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini diğer çocuğunun dağa kaçırıldığını söyledi.

Çadırda 298 gündür evlatları için mücadele verdiklerini aktaran Çifçi, şöyle konuştu:

"Yaz, kış bilmiyoruz. Hep bu çadırın altında bu mücadeleye devam ediyoruz. Çocuklarımız için buraya geldik. Çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Oğlum 16 yaşındaydı, oğlumu kandırarak dağa götürdüler. 6 yıldır bu acıyı bize yaşatıyorlar. Biz anneyiz. Önümüzde bayram var. Bu bayram çifte bayram yapalım. Bu bayram Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle inşallah bütün anneler evlatlarına kavuşur."

Anne Songül Altıntaş da PKK'lı teröristlerin kaçırdığı oğlu Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini belirtti.

Altıntaş, "6 yıl önce PKK oğlumu kaçırdı. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. PKK ve HDP'yi Allah'a şikayet ediyorum. Evladımı getirsinler, yoksa iki cihanda elim onların yakasında olacak. Yeter artık biraz vicdan varsa, bu bayramda çocuğumuzu bize göndersinler." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da çocuğunun kandırılarak dağa götürüldüğünü aktardı.

Çocuğuna kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu anlatan Tokay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Gelsinler bizimle birlikte olsunlar. Bu çocukları bu zalimlerin elinden kurtaralım. Oğlum, gel, adalete teslim ol. 13 kişi geldi, ailelerine kavuştu. Kurban Bayramı daha yaklaşıyor, sensiz bayram olmaz. Gel birlikte bu bayramı yaşayalım."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:20 Kaynak: AA

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