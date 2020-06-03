Son dakika güncel: DİYARBAKIR Evlerinde çıkan yangından etkilenen 2 kişiyi komşuları kurtardı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 5'inci katında yangın çıktı. Yangının çıktığı fark eden apartman sakinleri, dairede oturanları kurtarmak için yardıma koşup, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Evde bulunanların kapıyı açmasıyla içeri giren apartman sakinleri, dumandan etkilenen 2 kişiyi çatıya çıkararak kurtardı.

DİYARBAKIR'da, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, komşuları tarafından kurtarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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