Son dakika güncel: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de sessizlik hakim - Son Dakika

Kent Meydanından görüntüler

Yürüyüş Yolundan görüntüler KOCAELİ - Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında araçları durduran polis ekipleri, izin belgesi denetimi gerçekleştiriyor.

Ekipler, istisna kapsamı dışındaki kişilerin sokakta bulunmasına müsaade etmiyor. Kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyelerinden birine ulaştı.

Yılın her dönemi yoğun olan Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu, Fethiye Caddesi, Kent Meydanı ile Cumhuriyet, Yeni Cuma ve Sabri Yalım parkları sessizliğe büründü.

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki araçların büyük kısmını da tır ve kamyonlar oluşturdu.