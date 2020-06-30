Son dakika güncel: Dolu yağışı sele dönüştü, sokaklarda parke taşları söküldü - Son Dakika

Dolu yağışı sele dönüştü, sokaklarda parke taşları söküldü

Sivas'ın Gölova ilçesinde etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürürken ilçe merkezinde sokakları kaplayan parke taşlarını söktü

SİVAS - Sivas'ın Gölova ilçesinde etkili olan dolu yağışı araziyi beyaza bürürken ilçe merkezinde sokakları kaplayan parke taşlarını söktü.

Gölova ilçe merkezi ve köylerinde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dolu yağışı ilçe merkezinde sele dönüştü, caddeler ve sokaklar suyla kaplandı. Park halindeki araçlar ise yollardan sökülen parke taşlarının arasında kaldı. Göle dönen caddelerde vatandaşlar karşıdan karşıya geçmekte zorluk yaşadı. İlçe merkezinde etkili olan yağışı Şahat Bozat, cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı. Görüntülerde yağışın yoğun bir şekilde sele sebep olduğu fark edilirken, göle dönen yolda büyükbaş hayvanların yürümekte güçlük çektiği görüldü. Görüntüleri çeken vatandaşın "Acayip dolu yağışı var, çatıları delecek " şeklindeki tepkisi ise dikkat çekti.