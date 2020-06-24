Son dakika güncel: Dünya Sağlık Örgütü'nden Suudi Arabistan'ın hac kararına destek - Son Dakika

Son dakika güncel: Dünya Sağlık Örgütü'nden Suudi Arabistan'ın hac kararına destek

Son dakika haberleri... Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağı ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceği yönündeki kararını desteklediklerini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağı ve yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceği yönündeki kararını desteklediklerini bildirdi.

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Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacağı hac ibadeti kararını değerlendirdi.

"Bunun kolay bir karar olmadığını anlıyoruz ve bu yıl haclarını yapmayı dört gözle bekleyen birçok Müslüman için büyük bir hayal kırıklığı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, kararın tüm ülkelerin sağlığı ilk sıraya koymak için yapması gereken zor seçimlere bir başka örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Ghebreyesus, Suudi Arabistan'ın aldığı kararın hacı adaylarının güvenliğini korumak ve bulaşma riskini en aza indirmek için DSÖ'nün hazırladığı rehbere uygun şekilde alındığını belirterek, "DSÖ, bu kararı destekliyor." dedi.

"Vaka sayısı 10 milyona ulaşacak"

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 9,3 milyona ulaştığını aktaran Ghebreyesus, gelecek hafta sayının 10 milyona ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Ghebreyesus, salgının etkili olduğu pek çok ülkede Kovid-10 hastalarının nefes almasını desteklemek için oksijen akışını artıran cihazların tedarikinde büyük güçlükler yaşadığını aktardı.

DSÖ'nün bu ülkelere destek verdiği bilgisini paylaşan Ghebreyesus, dünya genelinde bu cihazların yüzde 80'ini birkaç firmanın ürettiğini, şimdi ise talebin arzı aştığını kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 08:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Dünya Sağlık Örgütü'nden Suudi Arabistan'ın hac kararına destek - Son Dakika

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