Son dakika güncel: Edirne'de 6 asırlık camide 'imam-cemaat' dayanışması - Son Dakika

Son dakika güncel: Edirne'de 6 asırlık camide 'imam-cemaat' dayanışması

Son dakika haberleri... Edirne'de 6 asırlık camide 'imam-cemaat' dayanışmasıEDİRNE'de Sultan 2'nci Murat Han tarafından yaptırılan 6 asırlık Dar'ül Hadis Camii her yaz imam-cemaat dayanışmasına sahne oluyor.

Edirne'de 6 asırlık camide 'imam-cemaat' dayanışması

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EDİRNE'de Sultan 2'nci Murat Han tarafından yaptırılan 6 asırlık Dar'ül Hadis Camii her yaz imam-cemaat dayanışmasına sahne oluyor. Cemaatle imece usulü cami bahçesindeki ağaçları budayıp, otları biçen imam Doğa Erkol, ata yadigarı eseri geleceğe taşımak için bu geleneği devam ettireceklerini belirtiyor.

Edirne'nin Kaleiçi semtinde Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan, Sultan 2'nci Murat tarafından 1434 yılında yaptırılan Dar'ül Hadis Camii, imam ve cemaatin işbirliğiyle adeta cennet bahçesine döndü. 2000 yılında önceki İmam Mahmut Eroğlu'nun başlattığı cemaat-imam seferberliğini devam ettiren yeni imam Doğa Erkol, yaz ayının gelmesiyle cami bahçesindeki otları biçiyor, ağaçları buduyor. Peyzaj çalışmasını da cemaatle yapan İmam Erkol, ata yadigarı eseri geleceğe aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

'DOĞAYI, ÇEVREYİ KORUYARAK GÜZELLEŞTİRİYORUZ'

Cemaatin tamamen gönüllülük esasıyla kendisine yardım ettiğini söyleyen Erkol, "Benden önceki imamımız Mahmut Eroğlu'ndan bu bayrağı devralarak devam ettirmeye çalışıyoruz bu geleneği. Bu camiye gelen gönüllü kardeşlerimizle, cemaatimizle bu güzelliği devam ettiriyoruz. Camimizde yabancı ot ıslahı yapıp, ağaçları buduyoruz, ilaç atıyoruz. Kısacası doğayı, çevreyi severek burada samimi bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

'AMACIMIZ GELECEĞE GÜZEL BİR ESER BIRAKMAK'

Amaçlarının gelecek nesle güzel bir eser bırakmak olduğunu dile getiren Erkol, "Amacımız geçmişten aldığımız bu yadigarı gelecek nesle güzel bir şekilde bırakmak. Bu nedenle bu geleneği sürekli devam ettirmek istiyoruz. Bu nedenle de gönüllü olan tüm cemaatimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR MADDİ BEKLENTİMİZ YOK'

Cami cemaatinden Uğur Ercan Doyuran da gönüllülük esasıyla çalışarak ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. Doyuran, "Hem bedenen hem zihnen yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabi bu iş gönüllülük istiyor. Bundan herhangi bir maddi beklentimiz yok. Boş saatlerimizde okullarımızdan çıktık geldik, çimini biçtik, ağacını budadık, çiçek ektik. Burasını geleceğe güzel bir şekilde emanet etmek için halen elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Sedat Çelik ise, "Biz burada gönüllü olarak çalışıyoruz. Bu caminin güzelleşmesi için, geleceği için elimizden geleni yapıyoruz. Fatih'in babası 2'nci Murat Han tarafından yaptırılmış bir eser bu. Selimiye'den 140 sene önce yapılmış bir eser. Bu eserin yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Doğa hocamızla beraber elimizden geldiği kadar güzelleştirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Murat Han, Cemaat, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Edirne'de 6 asırlık camide 'imam-cemaat' dayanışması - Son Dakika
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