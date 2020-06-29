Son dakika güncel: Edremit ve Burhaniye'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binaları açıldı - Son Dakika

Son dakika güncel: Edremit ve Burhaniye'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binaları açıldı

Son dakika güncel haberine göre Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha sağlıklı ve hızlı hizmet verebilmek için Edremit ve Burhaniye ilçelerinde ek hizmet binalarını açtı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara daha sağlıklı ve hızlı hizmet verebilmek için Edremit ve Burhaniye ilçelerinde ek hizmet binalarını açtı.

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Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, hizmetleri tek çatı altında toplamaya çalıştıklarını bildirdi.

Körfezi kirletenlerle mücadele başlattıklarını belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"İlk adım olarak da arıtmalarımızı ele aldık. Çevre dostu belediyecilik anlayışıyla insanlarımıza şimdi daha sağlıklı hizmet verme zamanı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz binalarımızda vatandaşlarımız Büyükşehir ile ilgili ihtiyaç duydukları su, ulaşım gibi her türlü konularda taleplerini bire bir karşılayabilecekler. Kurmuş olduğumuz altyapı ve 444 40 10 numaralı çağrı merkezimizle her zaman vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Yeni hizmet binamız Edremitlilere, Burhaniyelilere ve buraya tatile gelen tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun."

Törene, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Burhaniye Kaymakamlığına vekalet eden Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, siyasi partilerin temsilcileri, ilgili daire müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir, Burhaniye, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Edremit ve Burhaniye'de Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ek hizmet binaları açıldı - Son Dakika

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