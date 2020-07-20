Son dakika güncel: Elektronik ithalat yapan firmalara dolandırıcılık uyarısı yapıldı - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), elektronik ithalat gerçekleştirmek üzere irtibat sağlanan Hong Kong firmalarının dolandırıcılık olaylarına karıştığını duyurdu.

TTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığınca bu konuya yönelik iş dünyasına uyarıda bulunulduğu belirtildi.

Yapılan uyarıda Hong Kong firmalarının son dönemlerde dolandırıcılık olaylarına karıştığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Son dönemde ülkemizde yerleşik firmalar tarafından Hong Kong Ticaret Ataşeliğine iletilen e-postalarda, elektronik ithalat gerçekleştirmek amacı ile Hong Kong firmaları ile işbirliğinde bulunulduğu, buna karşın ödemenin yapılmasını müteakip ilgili Hong Kong firması ile irtibatlarının kesildiği bilgilerinin yer aldığı ifade edilmektedir. Önümüzdeki dönemde benzer mahiyette ticari dolandırıcılıkların yaşanmamasını teminen, ülkemizde yerleşik şirketlerin Hong Kong'dan gerçekleştirecekleri tedariklerde söz konusu web adresleri üzerinden alım yapmamaları önem arz etmektedir."