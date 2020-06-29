Son dakika güncel: Esenyurt'taki 'Sosyal mesafesiz' müzik ve oturmaya polis müdahalesi - Son Dakika

YKS nedeniyle dün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının hemen ardından Esenyurt Meydanı dolup- taştı. Bir sokak müzisyeninin gitar eşliğinde söylediği şarkıyı dinlemek için etrafında çember oluşturan yaklaşık 100 kişi polis ve bekçilerin uyarıları ile dağıtıldı.

Esenyurt Meydanı dün kısıtlamanın kalktığı saat 18.30'u göstermesi ile birlikte bir anda dolup-taştı. Meydana gelenlerden bir bölümü dolaşırken, bir bölümü, banklarda dip dibe oturdu. Kalabalığı gören bir müzisyen de önüne gitarının kutusunu bahşiş atılması için bırakırken, şarkılar söyledi. Müzisyeni gören meraklılar çevresinde halka oluşturarak, şarkılarını dinlerken bunların sayısı kısa sürede 100 kişiyi buldu. 'Sosyal mesafe' kuralının tamamen hiçe sayıldığı Esenyurt Meydanı'ndaki bir bölümü maskesiz aşırı kalabalık üzerine Emniyet Müdürlüğü polis ve bekçileri devreye girerek araçlarla 'Sosyal mesafeye uyun' anons yaptı, ardından yaya devriyesine çıkarak, sıkışık biçimde banklarda oturanları uyarıp buradan kalkmalarını istedi. Sokak müzisyeni de uyarı üzerine gitarını alarak bölgeden uzaklaştı.