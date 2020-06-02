Son dakika güncel: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen baskında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i meslekten ihraç astsubay ile 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmalarının sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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