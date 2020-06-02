Son dakika güncel: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Son dakika güncel: Eskişehir'de FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Gelen son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma aranan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis ekiplerince tespit edilen adreslere düzenlenen baskında haklarında gözaltı kararı bulunan 1'i meslekten ihraç astsubay ile 2'si askeri okuldan ilişiği kesilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmalarının sürdüğü kentlere gönderilecekleri öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 02:26 Kaynak: DHA
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