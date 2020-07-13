Son dakika güncel: Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların 5 evi daha karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika güncel: Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların 5 evi daha karantinaya alındı

Son dakika habere göre Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yeni doğan bebekleri için geleneksel Afgan pilavı hazırlayan ailenin yakınlarında Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından; 15 pozitif vaka sayısı 20'ye, karantina altındaki ev sayısı da 10'dan 15'e çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir'de yeni doğan bebekleri için geleneksel Afgan pilavı hazırlayan ailenin yakınlarında Korona virüs (Covid-19) tespit edilmesinin ardından; 15 pozitif vaka sayısı 20'ye, karantina altındaki ev sayısı da 10'dan 15'e çıktı.

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Yaklaşık iki hafta önce Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Huzur Mahallesinde yaşayan Afganistan uyruklu bir aile, yeni doğan bebekleri için adetleri üzerine Afgan pilavı hazırladı. Buraya gelen yakınlarda bir müddet geçmesiyle Korona virüs belirtileri ortaya çıktı. Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bu evler ise karantina altına aldı. Bu kapsamda ayrı ayrı 6 sokakta bulunan 10 ev izole edilirken, Afgan uyruklu vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek ekiplerince karşılandı. 15 kişinin korona virüse yakalandığı mahallede, 2 bin civarında Afgan vatandaşlın yaşadığı öğrenildi.


"Virüs sayısı yükseldi"


Aradan 10 gün geçmesi ile birlikte bu evlerde kalan Afgan vatandaşlarda tespit edilen virüs sayısı 15'den 20'ye çıktı. Huzur Mahallesinde bulunan 10 evde görülen Korona virüs ise, Yenidoğan ve Emek Mahallesinde de eklenmesiyle 15'e yükseldi. Karantina altına alınan 5 evde ise yaklaşık 25 kişinin yaşadığı öğrenildi. Sayının yükselmesi ile birlikte Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekipleri tarafından Afgan uyruklu vatandaşların kaldıkları evler tek tek gezilerek virüs konusunda bilgilendirmede bulunuldu. Alınması gereken sağlık önlemleri ve uygulanması gereken kurallar hakkında bilgi veren ekipler, virüsün mahalle kapsamında yayılmaması için uyarı yaptı.


"Burada geçen aydan beri 20'nci ev kapandı"


Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Huzur Mahallesi Muhtarı Refik Özaydın, "İşte girdiğimiz evleri gördünüz. Burada geçen aydan beri 20'nci ev kapandı. Şu andaki sayımız Cumartesi günü kapattığımız ev ile beraber 20'ye çıktı. Bunların içinde de hastanede olan insanımızla birlikte 20'yi geçiyor. Huzur mahallesinde durum bu şekilde" dedi. - ESKİŞEHİR

Koronavirüs, Karantina, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Eskişehir'de yabancı uyruklu şahısların 5 evi daha karantinaya alındı - Son Dakika
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