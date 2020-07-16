Son dakika güncel: Eyüpsultan Belediyesi ücretsiz maske dağıtıyor - Son Dakika

Son dakika güncel: Eyüpsultan Belediyesi ücretsiz maske dağıtıyor

Son dakika habere göre Eyüpsultan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ediyor. Covid-19 sürecinde kullanımı zorunlu hale gelen maske, Eyüpsultan Belediyesi tarafından Eyüpsultanlılara ücretsiz dağıtılıyor.

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Eyüpsultan'da bulunan 28 mahalleye maskeleri, çoğunluğu Eyüpsultanlı gençlerden oluşan dağıtım ekibi ulaştırıyor. Sokak sokak tüm mahalleler dolaşılarak evlere, esnaflara ücretsiz maskeler dağıtılıyor. Belediyenin maske dağıtmasından memnun kalan vatandaşlar Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkürlerini iletiyor.

Kimi vatandaşlar maskeleri kapıdan teslim alırken, kimi vatandaşlar da sepetlerini aşağıya uzatmayı tercih ediyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, pandemi sürecinde Eyüpsultanlıların maske takma, sosyal mesafe kuralına genellikle uyduklarını gözlemlediklerini ve tüm ilçeye maske dağıtarak onlara destek olduklarını söyledi. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Deniz Köken, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Eyüpsultan Belediyesi ücretsiz maske dağıtıyor - Son Dakika
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