Son dakika güncel: Eyüpsultan'da BESYO hazırlık kursuna yoğun ilgi - Son Dakika

Son dakika güncel: Eyüpsultan'da BESYO hazırlık kursuna yoğun ilgi

Son dakika habere göre Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eyüpsultanlı gençlere yönelik, ücretsiz olarak başlatılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eyüpsultanlı gençlere yönelik, ücretsiz olarak başlatılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) özel yetenek sınavlarına gençler yoğun ilgi gösterdi.

Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi


Eyüpsultanlı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği kurs, Alibeyköy Spor Kompleksi'nde devam ediyor. BESYO hazırlık kursuna 45 öğrenci katılıyor. Kursta öğrencilere, devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin sınavlarda hazırladığı parkurların birebir aynı modelleriyle eğitimler veriliyor. Eğitimler denge tahtası, slalom ve koordinasyon merdiveni gibi toplamda 18 ayrı parkurda gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin büyük beğeni ve memnuniyetle karşıladığı kursta, eğitimler sabah 09.30'da başlıyor. Haftanın 5 günü, günlük 2 saat süren eğitimler yapılıyor.


İki günde 45 katılım oldu


Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Koordinatörü Ramazan Yaşlı, BESYO hazırlık kursuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Eyüpsultan Belediye Başkanımız, Eyüpsultan'da her zaman, her yerde, her alanda sporun olması gerektiğini söylüyor. Biz de bu doğrultuda projeler üretiyoruz. BESYO hazırlık kursu da bunlardan biri. Çok ciddi talep var. Biz de böyle bir çalışma başlatıp Eyüpsultan genelinde mesaj attık. İki gün gibi kısa bir sürede 45 kişilik katılım oldu, böyle bir ihtiyaç gerçekten varmış. Dışarıda bu kursların yüksek maliyeti var. Eyüpsultan Belediyesi olarak ücretsiz bir şekilde gençlere katkıda bulunalım istedik. Bu kursta sayı sınırı yok. Katılmak isteyen gençler Belediyemizin web sitesinden bilgi edinebilirler, Alibeyköy Spor Kompleksi'ne gelebilirler ya da Eyüpsultan Belediye Hizmet binasında Beyaz Masa birimine başvurabilirler. Eğitimlerde tamamen pandemi kurallarına uyuyoruz."


Eyüpsultan Belediyesi Spor Eğitmeni Deniz Özcan da verilen eğitimlerle ilgili şunları söyledi: "Her üniversitenin farklı yetenek sınavı var. Biz de öğrencileri bu sınavlara hazırlıyoruz. Onun dışında parkur yaptırıyoruz. Bu projenin ilk senesi. Umarım başarılı olacağız. Kursa devam eden öğrenciler aldıkları eğitimden, disiplinli çalışmadan dolayı çok memnun. Öğrenciler özellikle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e ve bu organizasyonu gerçekleştiren ekibine teşekkür ediyorlar."


"Burası bana ekstra şeyler katıyor"


Hazırlık kursuna devam eden öğrencilerden Ahmet Salih Karali kursla ilgili: "Beden Eğitimi öğretmenliği istiyorum. Ciddi anlamda çok memnunum. Burada hocalarımız özel ilgiyle yaklaşıyorlar. Önceden de aktif olarak spor yapıyordum. Ama buraya geldiğimde çok eksiğim olduğunu gördüm. Burası bana ekstra şeyler katıyor. Belediyemiz cidden çok güzel bir çalışma organize etmiş. Çok teşekkür ediyorum. Para vermememize rağmen ilgi alaka mükemmel. Belediyemizin bir mesajıyla haberdar oldum. Ben de kurs araştırıyordum, resmen içimi okudular. Dışarıda kurs fiyatları fazlasıyla çok yüksek. Bu kursa başlamak isteyen arkadaşlar bedava olduğu için ilgilenmezler diye düşünmesinler" şeklinde konuştu.


Polis Meslek Yüksek Okulu sınavlarına hazırlandığını belirten Seray Sadak ise: "Telefonuma Eyüpsultan Belediyesinin bu çalışmasıyla ilgili bir mesaj geldi. Kondisyon açısından faydalı olacağını düşündüm. Burada sabah erken kalkıp belli bir efor sarf ediyoruz. Çok memnun kaldım. Hocalarımız çok ilgili, arkadaşlar çok azimli. Ben verim alacağımı düşünüyorum. İnşaallah istediğim yeri kazanmayı umuyorum. Burada çok emek harcıyoruz, İnşaallah tüm arkadaşlarımız da emeklerinin karşılığını alır" dedi.


Fatma Yaren Çiçek isimli öğrenci ise, "Şu an BESYO'ya hazırlanıyorum. Çok küçükken spora başlayamadım. Hedefim var. İyi bir öğretmen olup küçük yaşlardaki yetenekli çocukları bulup bir spor kulübü kurmak istiyorum. Ben yapamadım ama onların erken yaşlarda spora başlayıp daha iyi yerlere gelmesini istiyorum" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Eyüpsultan'da BESYO hazırlık kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:13 Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından da izlendi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
22:13
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Yaklaşık 7 bin yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarından da izlendi
19:33
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:26:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Eyüpsultan'da BESYO hazırlık kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]