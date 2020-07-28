Son dakika güncel: FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon; 41 gözaltı
Son dakika habere göre FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındıİstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
FETÖ/PDY terör örgütünün TSK
yapılanmasına yönelik İstanbul
merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör soruşturması kapsamında İstanbul merkezli olarak 23 ilde 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.Hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliler arasında emekli albay ve sivillerin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:57
Kaynak: DHA
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