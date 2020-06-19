Son dakika güncel: flaş - Son Dakika

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Son dakika güncel haberi: Kocaeli'de etkili olan yağışın artmasıyla birlikte D-100 Karayolu Dilovası geçişi çift yönlü olarak trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 02:26 Kaynak: DHA
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