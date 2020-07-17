Son dakika güncel: FLAŞ - Son Dakika

Son dakika gelişmesine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 18 , bugünkü test sayısı 41 bin 215 , bugünkü vaka sayısı 926 , bugün iyileşen sayısı bin 14.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 18 , bugünkü test sayısı 41 bin 215 , bugünkü vaka sayısı 926 , bugün iyileşen sayısı bin 14.
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18.07.2020 03:15:01. #1.13#
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