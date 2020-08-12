Son dakika güncel: Flaş… Flaş… - Son Dakika

Son dakika haberi: Hindistan, Ladakh bölgesine savaş jetleri, askeri kargo uçakları ve binlerce ek birliğini Çin'e karşı konuşlandırdı.
Hindistan, Ladakh bölgesine savaş jetleri, askeri kargo uçakları ve binlerce ek birliğini Çin'e karşı konuşlandırdı. Çin ile Hindistan arasında altı ayrı askeri görüşmelerin ardından fikir birliğine varamadı.
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12.08.2020 11:14:38. #1.12#
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