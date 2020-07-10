Son dakika güncel: Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika

Son dakika güncel: Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, çılgınca bir karşılaşma oynadıklarını ve pandemiden sonra maç kaybetmeyen 3 takımdan biri olduklarını ifade etti.

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, çılgınca bir karşılaşma oynadıklarını ve pandemiden sonra maç kaybetmeyen 3 takımdan biri olduklarını ifade etti.

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Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin üzerinde baskı olduğunu ve bunun farkında olarak sahaya çıktıklarını söyledi.

Maça hızlı başladıklarını ve fırsatlar yakaladıklarını belirten Sumudica, şöyle konuştu:

"Çok çılgınca bir maç oldu. İkinci yarı geri dönüş yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fiziksel olarak çok iyi olduğumuzu gösterdik. Pandemiden sonra hiç maç kaybetmeyen 3 takımdan biriyiz. Bizim için çok önemli bir galibiyetti. Takım olarak iyi durumdayız. Tüm Türkiye'ye güzel bir futbol seyrettirdik. Alt sıralarda bulunan takımlar herhalde bizim kolay bir maç oynayacağımız tahmin ettiler. Ama bu asla olmayacak. 3 maçımız daha var ve aynı şekilde devam edeceğiz."

İttifak Holding Konyaspor cephesi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise hakemin yanlış penaltı verdiğini ifade etti.

Hakemin takımın kaderiyle onadığını dile getiren Korkmaz, "Pandemiden önce son Fenerbahçe maçı gösterdiği performans yanlış kırmızı kartlar ona rağmen kazanmıştık. Şimdi yine aynı hakem Hüseyin Göçek. Maalesef bir penaltı ki vücuttan ele geliyor. Biz söylenen vücuttan ele geldiği zaman penaltı değildir. Maalesef ona da penaltı dedi. Bir takımın kaderiyle oynuyor. Oyuncular nasıl sahada yüzde yüz konsantre oluyorsa onun da olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Geldikleri günden beri takımın çok pozisyona girdiğini belirten Korkmaz, şöyle devam etti:

"Öne geçiyoruz ama maçı koparamıyoruz. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremiyoruz. Bu tip maçlarda maçı koparmamız lazım. 1-0 iken 2-0'ı bulmanız lazım. Geldiğimiz günden beri bu sorunla karşı karşıyayız. Büyük avantaj kaybettik ama 3 maç var önümüzde. Dolayısıyla mücadeleye savaşa devam sonuna kadar."

İttifak Holding, Gaziantep, Konyaspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından - Son Dakika
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