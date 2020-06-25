Son dakika güncel: Gaziantep'te 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkenin uğrayacağı vergi kaybını engellemek, haksız rekabetin önüne geçmek ve kaçakçılığa ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Şehitkamil ilçesindeki Sanayi Mahallesinde bulunan 2 tırda yaptığı aramada, 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.