Son dakika güncel: Gaziemir'de iki günde yaklaşık 400 ton moloz toplandı - Son Dakika

Son dakika güncel: Gaziemir'de iki günde yaklaşık 400 ton moloz toplandı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak olarak dökülen molozlar toplanarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, ormanlık alanlar, boş arsalar ve yol kenarları başta olmak üzere ilçenin çeşitli noktalarına gelişigüzel ve kaçak olarak dökülen molozlar toplanarak çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

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Gaziemir'de belediye ekipleri, iki günde kaçak yollarla dökülen 40 kamyonluk koltuk, yorgan gibi eşya ile ağaç ve inşaat artıklarından oluşan molozları toplayarak İzmir Büyükşehir Belediyesinin belirlediği moloz döküm alanına taşıdı. İki gün boyunca yoğun bir çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, doğaya bırakılan yaklaşık 400 ton molozu topladı.


Ormanlık alanlar başta olmak üzere ilçenin birçok noktasına kaçak olarak moloz döküldüğünü dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Ekiplerimiz çevre ve görüntü kirliliğinin önlenmesi konusunda titiz bir çalışma yürütüyor. Hedefimiz kaçak moloz dökümlerinin önüne geçerek Gaziemir'i daha güzel, daha yaşanabilir bir yer haline getirmek. Bu konuda vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanlarımızı, doğamızı hep birlikte korumalıyız. Belediyemiz, küçük bir ücret karşılığında molozları adresinizden alıyor. Evlerinizde yaptığınız tadilat sonrası ortaya çıkan molozları doğaya bırakmak yerine belediye ekiplerimize teslim edin" dedi.


Kaçak moloz dökümüne karşı hep birlikte mücadele etmek için vatandaşlara çağrı yapan Arda, "Ormanlık alanlara, boş arsalara, yol kenarlarına moloz ve evsel atık döken bir araç gördüğünüzde hemen video ya da fotoğraf olarak kayda alıp bize gönderirseniz biz de doğa katillerine gereken cezayı keseriz" diye konuştu. - İZMİR

Gaziemir, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Gaziemir'de iki günde yaklaşık 400 ton moloz toplandı - Son Dakika
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