Son dakika güncel: Görenler heyelan zannetti, yamaçtaki dev kayalar temizlendi - Son Dakika

Son dakika güncel: Görenler heyelan zannetti, yamaçtaki dev kayalar temizlendi

Gelen son dakika haberine göre Artvin'de yamaçlardan karayoluna düşme tehlikesi bulunan dev kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Artvin'de yamaçlardan karayoluna düşme tehlikesi bulunan dev kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor. Kontrollü kaya temizleme işleminde karayolu trafiğe kapatılırken, yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar heyelan geldiğini zannetti.

Artvin Karayolları 102. Şube Şefliğince Artvin- Erzurum karayolu üzerinde yamaçtan düşme riski olan kayaların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. 6 profesyonel endüstriyel dağcı, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlarda düşme riski olan kayaları levye, kriko, bazen de patlatma yönetimiyle temizledi. Düşme riski olan kayaların ekipler tarafından tespit edilmesinin ardından karayolu araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Profesyonel dağcılar, dev kayaları düşürterek daha sonra tel örgü çekti.

Endüstriyel dağcı Muhammed İskender, Artvin-Erzurum karayolunun 3. kilometresinde yamaçta askıda kalan ve karayoluna düşme riski olan taşları temizlediklerini kaydetti. Profesyonel bir ekip olarak uluslararası standartlara uygun çalıştıklarını anlatan İskender, "Yaptığımız iş iple erişim uzmanlığı, halk dilinde de endüstriyel dağcılık olarak da biliniyoruz. Emniyet noktaları oluşturarak çift iple beraber emniyetli bir şekilde askıdaki taşları levye, kriko yardımıyla kontrollü şekilde düşürmekteyiz. Böylelikle karayolunun trafiğe açık olduğu zamanlarda olası tehlikeleri ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

İskender, çalışmaları karayolları ekiplerinin denetimi altında can ve mal güvenliğine zarar vermeme adına karayolunda tüm güvenlik önlemleri alındıktan sonra gerçekleştirdiklerini belirtti. 1 yıldır bölgede kaya temizliği ve yamaçlara çelik ağ örtüleme yaptıklarını anlatan İskender, " Borçka, Şavşat ve Yusufeli karayolunda yaklaşık 70 bin metrekare örtüleme yaptık. Bunun akabinde de 60-70 bin metrekarelik alanda kaya temizliği yaptık" diye konuştu.

Zor bir meslek icra ettiklerini anlatan İskender, "Tehlikeli bir meslek, hata payı yok. En ufak bir hata ya kendi canınıza ya da arkadaşınızın canına mal olabilir" diye konuştu. - ARTVİN

İskender, Erzurum, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:32 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Görenler heyelan zannetti, yamaçtaki dev kayalar temizlendi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 11:11 1970'ten bu yana Türkiye'de hiç görülmeyen mersin balığı Küçükçekmece Gölü'nde ölü bulundu 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 18:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika güncel: Görenler heyelan zannetti, yamaçtaki dev kayalar temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]