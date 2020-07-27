Son dakika güncel: GÜZELLİK MERKEZLERİ ARASINDA MÜŞTERİ KAPMA KAVGASI SOKAĞA TAŞTI, 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

Son dakika güncel: GÜZELLİK MERKEZLERİ ARASINDA MÜŞTERİ KAPMA KAVGASI SOKAĞA TAŞTI, 2 KİŞİ YARALANDI
Gelen son dakika haberine göre AVCILAR'da iki güzellik merkezi arasındaki müşteri tartışması kavgaya dönüştü.
AVCILAR'da iki güzellik merkezi arasındaki müşteri tartışması kavgaya dönüştü. İki kişinin yaralandığı olayda iki kişi gözaltına alındı.
Merkez Mahallesi'ndeki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir işhanında bulunan iki güzellik merkezi sahipleri arasında, birbirlerinin müşterilerini kapma iddiası ile bir süreden bu yana devam eden gerginlik dün öğle saatlerinde kavgaya neden oldu. Aralarında kadın çalışanların da bulunduğu iki taraf arasında aynı binada başlayan tekmeli-tokatlı kavga caddeye taştı. Kavgada iki kişi aldıkları darbelerle baş ve çeşitli yerlerinden hafif yaralandı. Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği kavganın bildirilmesi üzerine kısa sürede gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafları durdurmakta güçlük çekti. Kavgada iki kişi ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Şüphelilerden biri kapalı olan bankanın girişinde, onları polis merkezine götürecek ekip gelene kadar yere oturtularak bekletildi. Murat Kölük Devlet Hastanei'nde doktor kontrolünden geçirilen iki şüpheli ve iki şikayetçi ifadeleri alınmak üzere Avcılar Polis Merkezi'ne görüldü. İki güzellik merkezi işletmecileri birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturmaya devam ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:08
Kaynak: DHA
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