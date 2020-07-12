Son dakika güncel: Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'ni belediye işletecek - Son Dakika

Son dakika güncel: Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'ni belediye işletecek

Son dakika haberleri: Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kayalara vidalarla çivilenen ahşap platform ile gezilebilen ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken Horma Kanyonu ile saklı cennet olarak nitelenen Ilıca Şelalesi'nin işletmesi belediyeye verildi.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde kayalara vidalarla çivilenen ahşap platform ile gezilebilen ve doğal güzellikleri ile ilgi çeken Horma Kanyonu ile saklı cennet olarak nitelenen Ilıca Şelalesi'nin işletmesi belediyeye verildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi'nin işletme devir teslim sözleşmesi için kanyon girişinde tören düzenlendi.

DKMP 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar arasında sözleşme imzalandı.

Yaşar, burada yaptığı konuşmada, Pınarbaşı'nın birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Horma Kanyonu'na DKMP tarafından son dönemde önemli yatırımlar yapıldığını aktaran Yaşar, "Horma, içinde bulunan 3 kilometrelik yürüyüş yolu ile gezilebilen bir yer. İnsanlar bu yoldan kanyonun tamamını gezebiliyor. Adrenali yüksek, görülmeye değer bir yer. Bu güzelliği korumak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Kanyonda daha fazla ziyaretçi ağırlamak için çalışmaların süreceğini anlatan Yaşar, "Yürüyüş yolu bitti. Horma Kanyonu Mesire Alanı Projesi'nde sona gelindi. Bu güzel yatırımların ardından bölge daha fazla adından söz ettirecek." diye konuştu.

Yaşar, Ilıca Şelalesi'nin bölgede görülmeye değer adeta saklı bir güzellik olduğunu vurgulayarak, tüm doğaseverleri ilçeye davet etti.

Başyiğit ise Milli Parklar olarak Küre Dağları'nın güzellikleri ortaya çıkarmak için son dönemde önemli çalışmalara imza attıklarını aktardı.

Törene Pınarbaşı Kaymakamı Ahmet Gökcecik de katıldı.

Kastamonu, Pınarbaşı, Ilıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 12:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'ni belediye işletecek - Son Dakika
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