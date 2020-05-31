Son dakika güncel: HRANT DİNK VAKFI'NA TEHDİT MESAJI GÖNDEREN KİŞİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ - Son Dakika

Hrant Dink Vakfı'na 'e- posta ' ile tehdit mesajı gönderen fayans ustası H.A. (25), Konya'da evinde yakalanmasının ardından İstanbul'a getirildi. H.A.'nın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli H.A., Konya'daki işlemlerinin ardından İstanbul'a getirildi. Şüpheli H.A.'nın Vatan Caddesi 'nde Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul