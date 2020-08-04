Son dakika güncel: İletişim Başkanı Altun: Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla milletimizin yanında - Son Dakika

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, Malatya'da meydana gelen depreme ilişkin, "Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Altun, "Malatya'da meydana gelen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanlarıyla aziz milletimizin yanındadır. Süreci en hafif hasarla atlatmak için tüm ekiplerimizin görevlerinin başındadır" dedi.

ANKARA,