Son dakika güncel: Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Millli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak, barınak, silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Komandolar, icra ettikleri başarılı operasyonlarla hem PKK'lı teröristleri hem de barınma alanlarını tespit ederek imha ve etkisiz hale getirme faaliyetlerini sürdürüyor.

Komandoların Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde arama tarama ve keşif/gözetleme faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK'ya ait 53 mayın, bir savunma el bombası, bir 40 mm uçaksavar mühimmatı, bir T-40 mühimmatı, bir 60 mm havan aydınlatma mühimmatı ile bir tuzaklanmış RPG-7 roketi ele geçirildi.