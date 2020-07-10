Son dakika güncel: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da şehit ettiği genç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İsrail askerlerinin dün akşam işgal altındaki Batı Şeria 'da şehit ettiği 29 yaşındaki Filistinli İbrahim Ebu Yakub son yolculuğuna uğurlandı.

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