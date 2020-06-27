Son dakika güncel: İstanbul'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan 8 kişi sınır dışı edilecek - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i hakkında sınır dışı edilme işlemlerine başlandığı, 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, bir şüphelinin de işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, daha önce DEAŞ saflarında bulundukları, örgüte maddi ve lojistik destek sağladıkları belirlenen kişilere yönelik 25 Haziran'da 7 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalanan 9'u yabancı uyruklu 1'i Türk vatandaşı 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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