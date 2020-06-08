Son dakika güncel: İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

İZMİR'in Çiğli ilçesinde Onur A. (31), tartıştığı Ertan K. tarafından bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı. Onur A. hastanede tedaviye alınırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8423 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan Onur A. ile Ertan K. arasında sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ertan K., yanında taşıdığı bıçakla Onur A.'ya saldırdı. Vücudunun birçok yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Onur A. yere yığılırken, şüpheli ise yaya olarak kaçtı. Yaralı Onur A. yakınları tarafından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Onur A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüpheli Ertan K.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.