Son dakika güncel: İZMİR Kadınlar birlikte üretip kazanıyor - Son Dakika

Kadınlar birlikte üretip kazanıyor

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, güç birliği yaparak kooperatifleşen kadınlar, yöreye özgü üzümden ürünler üreterek gelir elde ediyor.

Karabağlar ilçesinin kırsal mahallesi 850 metre rakımlı Kavacık'ın köylü kadınları, el ele vererek kooperatifleşti. Yörenin coğrafi işaretli ünlü Kavacık üzümünden çeşitli ürünler yaptı. 5 yıl önce 7 kurucu kadının bir araya gelmesiyle kurulan kooperatifteki üye sayısı, bugün 27'ye ulaştı. Kadınlar yörenin ünlü üzümünden pekmez, sirke, lokum ve bisküvi arası lokum gibi çeşitli ürünler üretip zincir marketlere satmaya başladı. Yapılan birliktelik kadınların sosyal anlamda güvenini artırdı. Ev ekonomisine katkı sağlayan kadınlar, daha mutlu oldu.

Kadınlara öncülük eden kooperatif başkanı evli ve 1 çocuk annesi Nurten Özkan (48), "Tüketici güzel şeyler yesin ve katkısız olsun amacımız bu. Bunu da burada yetişen ürünlerden yapıyoruz, başka yerden almıyoruz. Önemli olan buradaki üreticinin kazanması. Yaptığı toprak işini zevkle kazanarak yapsın istiyoruz. Kooperatif sayesinde köyümüzde çok güzel gelişmeler oldu. Kadınlar söz sahibi oldu evinde. Beraber çalışıp beraber tüketiyorlar" dedi.

Evli ve 3 çocuk annesi Vildan Doğan (48) ise "Kooperatife katıldıktan sonra kendime olan güvenim arttı" diye konuştu.