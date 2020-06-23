Son dakika güncel: Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini geçti - Son Dakika

Afrika ülkelerinden Kamerun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 12 bin 41'e yükseldi.

Kamerun Sağlık Bakanlığının sitesinde paylaşılan verilere göre, son 24 saatte tespit edilen 149 vakayla toplam vaka sayısı 12 bin 41'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artarak 303'e yükselirken salgının başından bu yana toplam iyileşen sayısı 7 bin 740 oldu.

Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Diğer yandan Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığı, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısının 7 bin 677'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, virüse yakalanan 3 bin 128 kişi iyileşirken, 56 kişi yaşamını yitirdi. Halen 4 bin 493 kişinin tedavisi sürüyor.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle en az 8 bin 334 kişi hayatını kaybetti.