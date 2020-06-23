Son dakika güncel: Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini geçti - Son Dakika

Son dakika güncel: Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini geçti

Son dakika habere göre Afrika ülkelerinden Kamerun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 12 bin 41'e yükseldi.

Afrika ülkelerinden Kamerun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısı 12 bin 41'e yükseldi.

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Kamerun Sağlık Bakanlığının sitesinde paylaşılan verilere göre, son 24 saatte tespit edilen 149 vakayla toplam vaka sayısı 12 bin 41'e çıktı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 artarak 303'e yükselirken salgının başından bu yana toplam iyileşen sayısı 7 bin 740 oldu.

Fildişi Sahili'nde vaka sayısı 8 bine yaklaştı

Diğer yandan Fildişi Sahili Sağlık ve Kamu Hijyeni Bakanlığı, salgının başından bu yana ülkede görülen toplam vaka sayısının 7 bin 677'ye yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, virüse yakalanan 3 bin 128 kişi iyileşirken, 56 kişi yaşamını yitirdi. Halen 4 bin 493 kişinin tedavisi sürüyor.

Afrika genelinde Kovid-19 nedeniyle en az 8 bin 334 kişi hayatını kaybetti.

Fildişi Sahili, Kamerun, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 05:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Kamerun'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bini geçti - Son Dakika

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