Son dakika güncel: Kanada Okulları'ndan yeni kampüs açılışı - Son Dakika

Son dakika güncel: Kanada Okulları'ndan yeni kampüs açılışı

Son dakika haberleri: Kanada Okulları Adana Kampüsü Kurucusu İlknur Kara, "Uzun inceleme ve görüşmelerden sonra Kanada Okulu AS'den Adana temsilciliğini almaya karar verdik.

Kanada Okulları Adana Kampüsü Kurucusu İlknur Kara, "Uzun inceleme ve görüşmelerden sonra Kanada Okulu AS'den Adana temsilciliğini almaya karar verdik. Okulumuzun ismini franchise yatırımı ile Kanada Okulları'nın bir parçası haline getirdik." açıklamasında bulundu.

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Kanada Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Kanada Okulları yeni eğitim-öğretim döneminde yatırımlarına devam ediyor. Franchising çalışmalarını sürdüren kurum Türkiye'nin çeşitli noktalarında isim halkasına yeni kampüslerini eklemeye hazırlanıyor. Bunlardan bir tanesi de yeni eğitim-öğretim döneminde hizmet vermeye başlayacak olan Adana İlknur Kara Kampüsü olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanada Okulları Adana Kampüsü Kurucusu İlknur Kara, 2020-21 eğitim-öğretim döneminde faaliyete geçecek okul hakkında bilgiler verdi. Kara, " İstanbul'da 3 kampüs ile bin 650 öğrenciye anaokulu, ilk, ortaokul ve lise eğitimi veren Kanada Okulları'nın Adana temsilciliğini almaya karar verdik. Eğitim kalitesini ispat etmiş bir kurumun ismini önümüzdeki yeni dönemde franchise yatırımı ile ilimize kazandırdığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"Marka değerine güvenimiz tam"


Kanada Okulları'nın kendini ispat etmiş bir vizyonu olduğunu ve eğitim sistemlerinin de çok farklı olduğuna dikkati çeken Kara, "Kanada'nın dünyaca kabul edilen eğitim sistemi ile alakalı bir semineri takip etme şansımız oldu. Uzun inceleme ve görüşmelerden sonra Kanada Okulu AS'den Adana temsilciliğini almaya karar verdik. Okulumuzun ismini franchise yatırımı ile Kanada Okulları'nın bir parçası haline getirdik." açıklamasında bulundu.

Kampüs yeni dönem için hazır


İlknur Kara, söz konusu eğitim sisteminin PISA skorlarında çok başarılı olduğunu ve Türkiye'de bu sistemi uygulayan Kanada Okullarının dil eğitimi ve öğretimi ile öne çıkmasının veliler tarafından da yakından takip edildiğini kaydetti. Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanada Okulları'nın marka değerine ve sistemine çok inanıyoruz. Yeni dönemde açılacak olan kampüsümüzde ana, ilk, orta ve lise seviyesindeki öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Alanlarında iyi eğitim almış ve deneyimli öğretmenlerimiz, yeni dönemde evlatlarımızı geleceğin aydınları olarak hazırlamak için heyecanlılar. Tüm bunların yanında çocuklarımız eğitim alırken sosyal hayattan geri kalmamaları için gereken tüm imkanlar da okulumuzda mevcut olacak."

Kovid-19 için önlemlerimiz hazır


Kovid-19 salgını nedeniyle yeni dönemde alınacak tedbirlere de değinen Kara, "Kurum, pandemi nedeniyle geçilen uzaktan eğitim dönemini başarı bir şekilde tamamladı. Bu durumun devam etmesi halinde elbette ki tedbirlerimizi aldık. Bu konuda çok sağlam bir altyapımız bulunmakta. Velilerimizin hiçbir şekilde endişe duymalarına gerek yok. Her türlü ihtimali düşünerek hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerim için dezenfekte kabinleri oluşturacağız. Okula girişler bu kabinden geçtikten sonra olacak. 50 metrekareye 10 öğrencilik koruma alanları oluşturuyoruz. Dileğimiz tüm dünyanın biran önce bu salgından kurtulmasıdır." ifadelerini kullandı.

Hedeflerimiz çok büyük


Hedeflerinin tüm alanlarda başarılı öğrenciler yetiştirmek olduğunu açıklayan Kara, şunları aktardı:

"Yapay zeka, artificial Intelligence, IoT ve VR derslerinde çağın getirdiği tüm imkanları kullanacağız. Çok iyi derecede öğrendikleri İngilizceleri ile uluslararası şirketlerde ülkemizi başarıyla temsil edecekler. Kanada Okulları adı altında ülkemizi geleceğe hazırlamak için düşünen sorgulayan, üreten, gerçek özgüveni ve benliği oturmuş, iyi eğitim almış gençler yetiştireceğiz. Öncelikli hedefimiz uluslararası projelerde yer alarak bayrağımızı tüm alanlarda gururla dalgalandırmak."

İlknur Kara, Kanada, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:37 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika güncel: Kanada Okulları'ndan yeni kampüs açılışı - Son Dakika
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