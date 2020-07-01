Son dakika güncel: Kara yollarında durum - Son Dakika

Son dakika güncel: Kara yollarında durum

Son dakika haberlerine göre Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı- Kandıra kavşakları Gültepe mevkisindeki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Basın Ekspres yolu Çobançeşme Kavşağı'ndan Mahmutbey Batı Kavşağı'na gidiş istikameti, üstyapı çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, diğer istikamete veya alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı- Konya kavşaklarında Ankara- Niğde Otoyolu'na bağlantı çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu mevkide ulaşım, Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Koyundere Kavşağı ile İzmir Menemen devlet yolu arasındaki bağlantı kolu, yenileme çalışmaları nedeniyle bugün saat 23.00'e kadar araç trafiğe kapatıldı. Bu bölgede geçişler, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu üzerinden devam ediyor.

Bozkır- Hadim yolunun 26-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Gerede-Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerindeki (Kızılcahamam Hastanesi Kavşağı ve bağlantı yolları) üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Erdemli- Mersin yolunun 47-48. kilometrelerindeki alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 68-72. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 53. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu, Kandıra, Ankara, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 08:19 Kaynak: AA

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