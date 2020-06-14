Son dakika güncel: Kastamonu'da nikah yapılan mekanlarda maske dağıtılacak - Son Dakika

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, nikah yapılacak mekanların girişinde işletmeler misafirlere maske dağıtacak.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunda nikah merasimlerinde uygulanacak tedbirler ile ilgili kararların görüşüldüğü belirtildi.

Nikahların, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca açık havada düzenlenmesi önerilen açıklamada, misafirlerin girişlerde mutlaka ateş ölçümlerinin yapılmasına, 38 dereceden yüksek ateşi olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına karar verildiği aktarıldı.

Açıklamada, alınan diğer kararlar ise şöyle sıralandı:

"Mekan girişlerinde dezenfektan/el antiseptiği bulundurulmasına ve misafirlerin ellerini dezenfektan/el antiseptiği ile temizlemelerinden sonra içeri girişlerinin sağlanmasına, ayrıca nikah yapılacak mekanlara maske takılarak girilmesine, işletme sahiplerince mekanın girişinde yeterli miktarda maske bulundurulmasına, maskesiz misafirlere mekan girişinde maske dağıtılmasına, gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil nikah merasimi sürecinde de maske takılmasının sağlanmasına karar verildi."