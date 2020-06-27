Son dakika güncel: Kayserispor'da Zoran kadrodan çıkarıldı - Son Dakika

Diğer yandan sağ kasığında ağrısı bulunan Ziya Alkurt da Sivas kafilesine dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

Süper Lig'in 29.haftasında deplasmanda Sivasspor 'a konuk olacak Hes Kablo Kayserispor, son çalışmasını yaparak hazırlıklarını tamamladı. Karayolu ile Sivas'a hareket edecek olan sarı kırmızılı takım kafilesinde sağ bek oyuncusu Zoran Kvrzic yer almadı. Son antrenmanda arka adalesinde zorlanma tespit edilen 32 yaşındaki Boşnak futbolcu, maç kadrosundan çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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