Son dakika güncel: Kazada ölen öğrencinin ismi laboratuvara verildi - Son Dakika

Yaklaşık 2 ay önce trafik kazasında hayatını kaybeden Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) öğrencisi Enes Yiğit'in ismi, öğrenim gördüğü meslek yüksekokulundaki laboratuvara verdi.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ Darende Bekir Ilıcak Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı öğrencisi Enes Yiğit (18), 24 Haziran'da Malatya- Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Üniversite Senatosu, kazada ölen Enes Yiğit'in isminin Harita Laboratuvarı'na verilmesini kararlaştırdı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, öğrencileri Yiğit'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Okulunda ve çevresinde sevilen oğlumuzun ismini yaşatmak ve ailesinin de acısını biraz dindirmek adına senato kararıyla ismini Harita Laboratuvarı'na verdik. Ailesine sabır diliyorum." açıklamasında bulundu.