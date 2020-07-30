Son dakika güncel: Kerkük'te 8 DEAŞ mensubu yakalandı - Son Dakika

Irak'ın Kerkük kent merkezinde 5 ayrı adrese düzenlenen polis baskınında 8 DEAŞ mensubunun yakalandığı ve aynı adreslerde yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük kent merkezindeki beş ayrı semtte ev adreslerine polis baskınının yapıldığını söyledi.

Baskınlarda terör örgütü DEAŞ'a mensup 8 kişinin yakalandığını kaydeden Kemal, eş zamanlı olarak baskının düzenlendiği adreslerde yapılan arama sırasında çok sayıda silah, mühimmat ve sahte evrakın ele geçirildiğini ifade etti.

Kemal, yapılan resmi işlemlerin ardından yakalananların mahkemeye sevk edildiklerini ifade etti.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.