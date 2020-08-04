Son dakika güncel: Kırgızistan'da 7 kişi daha Covid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Kırgızistan'da 7 kişinin daha yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirmesiyle, ülke genelinde salgında ölenlerin sayısı bin 427'ye yükseldi.

Kırgızistan'ın farklı bölgelerinde 7 kişi daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam can kaybının bin 427'ye ulaştığı ülkede, son bir günde korona virüse yakalanan 816 kişinin iyileşerek taburcu edilmesiyle iyileşenlerin sayısı 28 bin 743'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte en fazla vakanın görüldüğü Çüy bölgesinde 151, Oş bölgesinde 82, Celalabad'da 70, ülkenin turizm merkezi olan Issık Göl'de 41, Batken'de 30, Narın'da 21 ve korona virüs vakasının en geç görüldüğü Talas'ta 17 kişiye daha virüs bulaşmasıyla ülke genelindeki toplam vaka sayısı 37 bin 541'e ulaştı.

Ülkede 2 bin 854 sağlık çalışanı Covid-19'a yakalanırken, bin 894 sağlık görevlisi iyileşti.Kırgızistan genelinde Covid-19 bulaşan 7 bin 382 kişinin çeşitli hastanelerde tedavisi sürüyor. - BİŞKEK